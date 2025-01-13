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Ювентус, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зацікавлені у трансфері Коло Муані

Олександр Булава — 13 січня 2025, 21:31
Ювентус, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед зацікавлені у трансфері Коло Муані
Рандаль Коло Муані

Нападник ПСЖ та збірної Франції Рандаль Коло Муані близький до зміни клубу в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У понеділок, 13 січня, туринський Ювентус та лондонський Тоттенгем контактували з парижанами щодо трансферу гравця. Напередодні футболістом цікавився Манчестер Юнайтед, але це підписання залежить від майбутнього Маркуса Рашфорда.

Зазначено, що ПСЖ наполягає на своїх умовах, але форвард точно залишить клуб.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Рандаля Коло Муані зі складу команди. Ця ж доля спіткала ще й Мілана Шкріньяра.

Раніше повідомлялося, що півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у ПСЖ.

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