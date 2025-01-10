Ювентус упевнений, що лідирує у гонці за форварда збірної Франції, незважаючи на надії Мілана

Форвард ПСЖ та збірної Франції Рандаль Коло Муані у січні планує змінити команду, і Ювентус вважається одним з найбільш вірогідних пунктів призначення футболіста.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "б'янконері" впевнені у тому, що саме вони лідирують у гонці за 26-річного француза.

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При цьому також повідомляється, що Мілан є основним конкурентом Ювентуса. "Россонері" не втрачають надії підписати Коло Муані, незважаючи на позицію туринців у цій "гонці".

Свій інтерес до гравця також проявляють Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

ПСЖ буде готовий розстатися з Коло Муані у січні тільки за умови повноцінного трансфера або оренди із зобов'язанням викупу контракту.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Рандаля Коло Муані зі складу команди. Ця ж доля спіткала ще й Мілана Шкріньяра.