Один з найкращих форвардів світу відмовив Ювентусу заради переходу в АПЛ

Форвард Галатасарая Віктор Осімген дав зрозуміти керівництву Ювентуса, що він має інші пріоритети в кар'єрі.

Про це повідомляє Football Italia.

Згідно з джерелом, "б'янконері" вийшли на зв'язок з 26-річним нігерійцем, висловивши свою зацікавленість у його придбанні цього літа.

Проте футболіст відмовився від співпраці зі "старою синьйорою". Осімген планує продовжити кар'єру в одному з топових клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що цей сезон Віктор Осімген проводить в Галатасараї на правах оренди з Наполі, який відпустить гравця за 75 мільйонів євро.

На рахунку нападника 28 голів та 5 результативних передач у 32 матчах клубу зі Стамбула в поточній кампанії.

Нагадаємо, шо вчора, 2 квітня, в межах півфіналу Кубку Італії відбулося міланське дербі, в якому Мілан та Інтер не визначили переможця.