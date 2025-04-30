Ювентус продовжив контракт з футболістом, який не зіграв жодної хвилини цього сезону
Аркадіуш Мілік
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Туринський Ювентус оголосив про підписання нового контракту з Аркадіушем Міліком.
Про це повідомила пресслужба "старої синьйори".
Нова угода розрахована до літа 2027 року. Зазначимо, що в сезоні-2024/25 поляк не зіграв жодного матчу за клуб, оскільки продовжує відновлення після травми.
Ушкодження було отримано в матчі за збірну Польщі проти України, а строки повернення на поле регулярно переносили.
Нагадаємо, Мілік приєднався до Ювентуса у 2023 році, а його контракт розраховано ще на рік.
Раніше повідомлялось, що туринці готові позбавитись Аркадіуша через його високу травматичність.