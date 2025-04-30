Ювентус продовжив контракт з футболістом, який не зіграв жодної хвилини цього сезону

Туринський Ювентус оголосив про підписання нового контракту з Аркадіушем Міліком.

Про це повідомила пресслужба "старої синьйори".

Нова угода розрахована до літа 2027 року. Зазначимо, що в сезоні-2024/25 поляк не зіграв жодного матчу за клуб, оскільки продовжує відновлення після травми.

Juventus comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027 — JuventusFC (@juventusfc) April 30, 2025

Ушкодження було отримано в матчі за збірну Польщі проти України, а строки повернення на поле регулярно переносили.

Нагадаємо, Мілік приєднався до Ювентуса у 2023 році, а його контракт розраховано ще на рік.

Раніше повідомлялось, що туринці готові позбавитись Аркадіуша через його високу травматичність.