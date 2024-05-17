Ювентус призначив тренера до завершення сезону

Після звільнення Массіміліано Аллегрі виконувачем обов'язки головного тренера Ювентуса до кінця сезону буде Паоло Монтеро, який очолював команду U-19.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Уругвайський фахівець працює в Турині з 2022 року. У 1996-2005 роках він був захисником "старої синьйори" та сумарно відіграв 278 матчів.

У поточному сезону Ювентус зіграє ще два матчі — з Болоньєю та Монцою.

Очікується, що влітку Ювентус очолить наставник Болоньї Тіаго Мотта. Фахівець підпише контракт до 2027-го.