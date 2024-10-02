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Ювентус спробує оскаржити рішення суду щодо гігантських виплат Роналду

Ігор Чернявський — 2 жовтня, 09:50
Ювентус спробує оскаржити рішення суду щодо гігантських виплат Роналду
Getty Imsges

Кілька днів тому Ювентус подав апеляцію на рішення арбітражного суду, за яким туринський клуб має виплатити Кріштіану Роналду 9,8 мільйонів євро + бонуси.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

’янконері" прагнуть анулювати або принаймні зменшити суму виплат португальцю. Нагадаємо, відповідне рішення було ухвалено 17 квітня. Легендарний нападник вимагав аж 19,6 млн, але відсудити зміг удвічі менше.

Нагадаємо, Роналду виступав за Ювентус з 2018 по 2021 рік. Туринці заплатили Реалу за португальця 100 мільйонів євро – це рекордний трансфер в історії італійського футболу. Попри те, що підписання Кріштіану принесло багато користі на футбольному полі, потім його перехід назвали шкідливим для клубу, внаслідок чого рада директорів на чолі з Андреа Аньєллі подала у відставку.

Кріштіану Роналду Ювентус

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