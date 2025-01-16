Ювентус завершив трансфер Коло Муані

Туринський Ювентус закрив трансфер французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби підписали орендну угоду, яка розрахована до завершення сезону-2024/25, яка не передбачає опцію викупу гравця.

Ювентус буде покривати лише заробітну плату форварда, за половину сезону туринці заплатять суму у розмірі 4,6 млн євро.

Очікується, що цього тижня про перехід Муані оголосять офіційно.

⚪️⚫️✍🏻 All documents are signed for Randal Kolo Muani’s loan move to Juventus from PSG.



100% of the salary will be covered by Juve. No buy option clause. pic.twitter.com/Kr9DtZuHfO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Рандаля Коло Муані зі складу команди. Ця ж доля спіткала ще й Мілана Шкріньяра.

Раніше повідомлялося, що півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у ПСЖ.