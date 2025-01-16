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Ювентус завершив трансфер Коло Муані

Олександр Булава — 16 січня 2025, 21:40
Ювентус завершив трансфер Коло Муані
Коло Муані
Фото - Getty Images

Туринський Ювентус закрив трансфер французького нападника ПСЖ Рандаля Коло Муані.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби підписали орендну угоду, яка розрахована до завершення сезону-2024/25, яка не передбачає опцію викупу гравця.

Ювентус буде покривати лише заробітну плату форварда, за половину сезону туринці заплатять суму у розмірі 4,6 млн євро.

Очікується, що цього тижня про перехід Муані оголосять офіційно.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке виключив Рандаля Коло Муані зі складу команди. Ця ж доля спіткала ще й Мілана Шкріньяра.

Раніше повідомлялося, що півзахисник італійського Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія близький до переходу у ПСЖ.

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