Ювентус може повернути в Серію А ексзірку Мілана та Аталанти
Франк Кессьє
instagram.com/franckkessie
Туринський Ювентус проявляє інтерес до іменитого центрального півзахисника збірної Кот-д’Івуару Франка Кессьє.
Про це повідомляє Calciomercato.
З літа 2023 року 28-річний півзахисник виступає за Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, проте цього літа може повернутися в Серію А, де вже виступав за Мілан і Аталанту. Раніше повідомлялося про інтерес до хавбека з боку Роми.
В минулому сезоні на рахунку Кессьє 4 голи та 5 асистів у 44 матчах у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 14 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що Ювентус викупить у Порту Франсішку Консейсау, який провів минулий сезон у Турині на правах оренди. Трансфер оцінюється в 24 мільйони євро.