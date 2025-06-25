Рома цікавиться ексзіркою Мілана та Аталанти

Іменитий півзахисник збірної Кот-д’Івуару Франк Кессьє, який наразі виступає за Аль-Ахлі у Саудівській Аравії, може цього літа повернутися в італійську Серію А.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, у його послугах зацікавлена Рома. Наразі столичний клуб лише оцінює ймовірність такого трансферу. Перешкодою на шляху до можливого переходу Кессьє в Рому може стати висока зарплата 28-річного хавбека.

Півзахисник виступає за Аль-Ахлі з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 4 голи та 5 асистів у 44 матчах у всіх турнірах. Контракт діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 14 мільйонів євро. Кессьє є вихованцем Аталанти, у Серії А також грав за Мілан.

Раніше повідомлялося про те, що влітку Рома продасть Артема Довбика або Теммі Ебрахама.