Манчестер Юнайтед та Ювентус можуть обмінятися гравцями

Туринський Ювентус продовжує шукати варіанти для підписання гравця Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Цього разу "Стара сеньйора" розглядає варіант з обміном футболістів.

Про це інформує Corriere dello Sport.

Нагадаємо, що Ювентус запропонував декілька футболістів для обміну англійському клубу. І от Манчестер Юнайтед обрав гравця зі складу колективу Ігора Тудора, якого вони хотіли б бачити у своїй команді. Це – півзахисник Дуглас Луїс.

Наразі переговори між клубами тривають.

Минулий сезон Джейдон Санчо провів в оренді у Челсі. За цей час він зіграв 42 гри, забив 5 м'ячів та виконав 10 результативних передач.

Дуглас Луїс провів 27 ігор за Ювентус. Результативними діями не відзначався.

Раніше Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України.