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Ювентус хоче орендувати нападника збірної Німеччини

Олександр Булава — 7 грудня 2024, 14:00
Ювентус хоче орендувати нападника збірної Німеччини

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні нападника збірної Німеччини та Вест Гема Нікласа Фюллькруга.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Італійський клуб хоче орендувати 31-річного німця до завершення сезону.

Зазначимо, що Фюллькруг став гравцем Вест Гема влітку, коли за 30 млн євро перейшов з дортмундської Боруссії. У поточному сезоні він через травму зіграв лише 4 матчі, в яких відзначився голом.

Раніше повідомлялося, що Ювентус планує під час січневого трансферного вікна орендувати нападника Баєра Патріка Шика.

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Ювентус

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