Ювентус готовий викупити захисника Мілана
Ювентус
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Туринський Ювентус готовий викупити контракт захисника П'єра Калюлю, права якого належать Мілану.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Клуб готовий активувати опцію викупу, яка складає 14 млн євро та 3 мільйони у вигляді бонусів. Зазначимо, що до цього Калюлю відіграв чотири роки у складі Мілана, за які встиг провести понад 100 поєдинків, записавши на свій рахунок 3+3 за системою "гол+пас".
У сезоні-2024/25 П'єрі зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол.
Раніше повідомлялось, що Мілан відмовився від послуг колишнього спортивного директора Ювентуса.