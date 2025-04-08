Ювентус готовий викупити захисника Мілана

Туринський Ювентус готовий викупити контракт захисника П'єра Калюлю, права якого належать Мілану.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб готовий активувати опцію викупу, яка складає 14 млн євро та 3 мільйони у вигляді бонусів. Зазначимо, що до цього Калюлю відіграв чотири роки у складі Мілана, за які встиг провести понад 100 поєдинків, записавши на свій рахунок 3+3 за системою "гол+пас".

🚨⚪️⚫️ Juventus are planning to sign Pierre Kaluku on permanent deal from AC Milan in the summer.



The club remains convinced to trigger €14m plus €3m add-ons buy option clause. pic.twitter.com/HrKqswYJZP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 8, 2025

У сезоні-2024/25 П'єрі зіграв 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив один гол.

Раніше повідомлялось, що Мілан відмовився від послуг колишнього спортивного директора Ювентуса.