Юнацька збірна України стартує на Євро-2024 матчем проти господарів турніру

Сьогодні, 15 липня, збірна України U-19 проведе матч 1 туру юнацького чемпіонату Європи проти Північної Ірландії, яка є командою-господаркою турніру.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Інвер Парк" у Ларні. Початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що сьогодні також зіграють збірні Норвегії та Італії, з якими команда Дмитра Михайленка зустрінеться у 2 та 3 турі відповідно.

На юнацькому Євро лише дві групи. По дві найкращі команди з квартетів A і B розіграють трофей у "Фіналі чотирьох". Також передбачений матч за 5-те місце, адже Євро є відбірковим турніром на ЧС-2025 U-20, на якому Європу представлять саме 5 команд, тож необхідно визначити п’ятірку найсильніших.