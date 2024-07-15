Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Юнацька збірна України стартує на Євро-2024 матчем проти господарів турніру

Игорь Чернявский — 15 липня, 12:00
Юнацька збірна України стартує на Євро-2024 матчем проти господарів турніру

Сьогодні, 15 липня, збірна України U-19 проведе матч 1 туру юнацького чемпіонату Європи проти Північної Ірландії, яка є командою-господаркою турніру.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Інвер Парк" у Ларні. Початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що сьогодні також зіграють збірні Норвегії та Італії, з якими команда Дмитра Михайленка зустрінеться у 2 та 3 турі відповідно.

На юнацькому Євро лише дві групи. По дві найкращі команди з квартетів A і B розіграють трофей у "Фіналі чотирьох". Також передбачений матч за 5-те місце, адже Євро є відбірковим турніром на ЧС-2025 U-20, на якому Європу представлять саме 5 команд, тож необхідно визначити п’ятірку найсильніших.

збірна України U-19 Євро-2024 U-19

Євро-2024 U-19

Михавко: Дякуємо нашим військовим за можливість грати на Євро
Юнацька збірна України вирушила до Північної Ірландії, де виступить на Євро-2024
Кревсун — про Євро-2024 U-19: Мінімальна ціль — потрапити на ЧС, максимальна — перемогти
Шевченко та Суркіс: юнацька збірна України оголосила заявку на Євро-2024
Збірна України U-19 дізналася суперників на груповому етапі Євро-2024

Останні новини