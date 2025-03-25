Юнацька збірна України здолала Словаччину у відборі на Євро-2025

У матчі кваліфікації Євро-2025 збірна України U-17 на виїзді обіграла команду Словаччини U-17.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на 90-й хвилині гри, Люсін після скидки від Мурадяна розібрався із захисником і воротарем

Українські юнаки завершили мінітурнір на третьому місці в групі, тому перший раунд відбору Євро-2027 (U-19) вони проведуть у Лізі А.

Євро-2025 (U-17)

Другий раунд відбору, Група А1

24 березня

Словаччина (U-17) – Україна (U-17) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90 Люсін

Словаччина (U-17): Грамблічка, Гусар (Ріхтер, 67), Вінсент, Кодай, Мікунда (Лерінт, 81), Райнога, Єнчуш, Матеаш, Рабатін, Касана (Лабо, 67), Корібський (Пецук, 60).

Україна (U-17): Хадасевич, Кутья, Милокост, Оніщук, Залипка, Середа (О. Ткаченко, 75), Люсін, Джурабаєв (Петровський, 90+4), Гамзик (Мурадян, 66), Зудін (Калюжний, 90+4), Зубрій (Кучерявий, 66).

Попереджені: Матеаш (48), Рабатін (51) — Люсін (15), Кучерявий (90+5), Залипка (90+6).

Раніше юнацька збірна України U-17 зазнала двох поразок – від Хорватії (1:2) та Італії (1:2) – і втратила шанси на вихід на Євро-2025.

Востаннє на чемпіонаті Європи вікової категорії U-17 українці грали у 2024 році, тоді "синьо-жовті" вибули за підсумками групового раунду.