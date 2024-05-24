Україна — Чехія 1:3: огляд матчу юнацьких збірних на Євро-2024

Збірна України U-17 поступилася Чехії U-17 у матчі 2 туру юнацького Євро-2024.

Чемпіонат Європи U-17

Груповий етап, група А, 2 тур

23 травня

Україна — Чехія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Моудрий (пен), 0:2 - 61 Пенкса, 0:3 - 88 Пенкса, 1:3 - 90+3 Дігтяр

Україна: Макаренко, Шелекета (Рибак, 67), Третяк, Дігтярь, Стрільчук, Редушко, Сорока, Оличенко (Вакулюк, 84), Денисов (Бондар, 67), Степанов (Попов, 84), Богданов (Драган, 90+3).

Чехія: Обдржалек, Ржегачек, Крпалек, Мічек, Колісек, Слончик, Панош (Наскос, 68), Шванцара (Сосна, 68), Мудри (Белжик, 81), Пенкса (Коларжик, 90+1), Квачек (Нехватал, 68).

Попередження: Денисов (35), Богданов (77), Третяк (90+6), Попов (90+6).

Після поразки збірної Кіпру від Сербії підопічні Юрія Мороза втратили шанси на вихід у плей-оф. Завершальний матч групового етапу українці зіграють у неділю, 26-го травня, проти господарів чемпіонату.