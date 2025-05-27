ЮКСА має намір запросити колишнього головного тренера

Керівництво клубу ЮКСА із села Тарасівки Фастівського району Київської області жалкує про звільнення Миколи Цимбала та прагне повернути колишнього тренера.

Про це стало відомо Чемпіону з власних джерел у клубі.

"Хрестоносцям" потрібен тренер, який добре комунікує з бразильськими футболістами, що чудово виходило в Цимбала.

Наступний очільник команди Дмитро Чирикал, на відміну від Цимбала, мав конфлікти із бразильцями та не бачив їх у складі.

При цьому філософія клубу – це саме вектор розвитку бразильців із метою подальшого продажу в інші клуби.

Микола Цимбал вже мав розмови з бразильським агентом Пабло Буено, який є ідеологом ЮКСА. Тепер рішення про повернення тренера має ухвалити президент клубу Сергій Леснік.

Нагадаємо, що сезон-2024/2025 ЮКСА завершила на 8 сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи серію з 5 матчів без перемог наприкінці чемпіонату.

Зазначимо, що нещодавно клуб оголосив про трансфер сина легенди світового футболу Ромаріо.