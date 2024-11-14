Герой дня: лідер Манчестер Юнайтед врятував життя людині

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став героєм у соцмережах після інциденту в літаку.

Футболіст летів у Лісабон на збори національної команди Португалії разом зі своїм партнером Діогу Далотом.

Бруну пішов у туалет, як раптом побачив людину на підлозі, яка втратила свідомість. Гравець швидко покликав на допомогу, завдяки чому врятував життя чоловікові.

Коли все обійшлося, врятований зробив спільне фото із футболістами Манчестер Юнайтед, бо, ймовірно, знайомі не повірили б у таку захопливу історію.

✈️ Bruno Fernandes, dün Lizbon'a giden uçakta bir kişinin h3yatını kurtardı.



Portekizli yıldız, uçağın arka tarafındaki tuvalete giderken bir kişinin b3yıldığını fark etti ve yardım çağırdı. Sonrasında mürettebat ekibi h3staya müdahale etti.



(@BCloudUK) pic.twitter.com/iJPSmayhFG — Sekiz Numara (@8numaara) November 13, 2024

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 30-річного хавбека "червоних дияволів" 2 голи та 3 результативні передачі в 11 матчах АПЛ.

Контракт Фернандеша з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2027 року.