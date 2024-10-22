Арсенал хоче розширити свій стадіон

Лондонський Арсенал вивчає варіант із розширенням власного стадіону.

Про це повідомляє The Times.

На даний момент стадіон Арсенала, Emirates, вміщає 60 704 глядачів і є лише п’ятим за місткістю в АПЛ, поступаючись стадіонам Манчестер Юнайтед (74 197), Тоттенгема (62850), Вест Гема (62500) і Ліверпуля (61276). При цьому Манчестер Юнайтед та Вест Гем уже планують розширення стадіонів.

Керівництво "Канонірів" хотіло б збільшити виручку від проведення домашніх матчів. У минулому сезоні ця стаття доходів принесла клубу 120 мільйонів фунтів. При цьому повідомляється, що знайти технічну можливість розширити стадіон лондонцям буде непросто.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.