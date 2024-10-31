Вінісіус може покинути Реал задля багатомільйонної пропозиції від саудитів

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор може покинути клуб та перейти у чемпіонат Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, бразилець не відчув від команди достатньої підтримки після церемонії вручення Золотого м'яча. Також він не відчуває себе достатньо потрібним після приходу Кіліана Мбаппе. Ці дві причини змушують зіркового футболіста задуматися про відхід зі стану "вершкових".

Нагадаємо, раніше з'являлась інформація, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) поспілкувалися з представниками Вінісіуса та обговорили річну зарплату до 382,5 мільйонів доларів.

Така зарплата зробить бразильця найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Наразі цей статус належить Кріштіану Роналду (260 млн доларів), який також виступає в аравійському клубі.