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Вінісіус може покинути Реал задля багатомільйонної пропозиції від саудитів

Андрій Яросименко — 31 жовтня, 08:55
Вінісіус може покинути Реал задля багатомільйонної пропозиції від саудитів
Getty images

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор може покинути клуб та перейти у чемпіонат Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, бразилець не відчув від команди достатньої підтримки після церемонії вручення Золотого м'яча. Також він не відчуває себе достатньо потрібним після приходу Кіліана Мбаппе. Ці дві причини змушують зіркового футболіста задуматися про відхід зі стану "вершкових".

Нагадаємо, раніше з'являлась інформація, що Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) поспілкувалися з представниками Вінісіуса та обговорили річну зарплату до 382,5 мільйонів доларів.

Така зарплата зробить бразильця найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. Наразі цей статус належить Кріштіану Роналду (260 млн доларів), який також виступає в аравійському клубі.

Реал Мадрид Саудівська Аравія Вінісіус Жуніор

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