Євро-2026 U-17: розклад та результати матчів

З 25 травня по 7 червня 2026 року в Естонії проходитиме фінальна частина чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 17 років, яка збере вісім найкращих збірних континенту. Турнір обіцяє бути захопливим і безкомпромісним, адже саме на таких змаганнях заявляють про себе майбутні зірки європейського футболу.

Естонія вперше в історії прийматиме юнацьке Євро U-17, що автоматично гарантувало господарям місце у фінальній частині. Разом із ними за титул найсильнішої збірної Європи боротимуться юнацькі команди Бельгії, Хорватії, Іспанії, Чорногорії, Франції, Італії та Данії, які успішно подолали кваліфікацію.

Груповий етап

Учасники розділені на дві групи по чотири збірні. До групи A потрапили Естонія, Бельгія, Хорватія та Іспанія, а в групі B зіграють Чорногорія, Франція, Італія та Данія. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу Євро-2026 U-17, після чого визначиться володар трофея.

Група A

25.05 | 🕝 14:30 | Хорватія – Бельгія 0:2

25.05 | 🕗 20:00 | Естонія – Іспанія 1:4

28.05 | 🕝 14:30 | Бельгія – Іспанія

28.05 | 🕖 19:00 | Естонія – Хорватія

31.05 | 🕝 14:30 | Іспанія – Хорватія

31.05 | 🕝 14:30 | Бельгія – Естонія

Група B

26.05 | 🕝 14:30 | Італія – Франція 1:0

26.05 | 🕖 19:00 | Чорногорія – Данія 1:2

29.05 | 🕝 14:30 | Чорногорія – Італія

29.05 | 🕖 19:00 | Франція – Данія

01.06 | 🕝 14:30 | Данія – Італія

01.06 | 🕝 14:30 | Франція – Чорногорія

Нагадаємо, що збірна України U-17 не змогла подолати перший раунд кваліфікації на Євро-2026. Підопічні Олександра Ситника програли Італії (1:2), зіграли внічию з Чорногорією (1:1) та обіграли Естонію (2:0).