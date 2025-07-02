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Зіркова турецька футболістка: Не дозволяйте жінкам грати проти хлопців

Руслан Травкін — 2 липня 2025, 19:56
Зіркова турецька футболістка: Не дозволяйте жінкам грати проти хлопців
Кінгслі Коман та Айлін Ярен
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Футболістка Айлін Ярен висловилася про поразку жіночої збірної Швейцарії від команди хлопчачої команди Люцерна U-15 (1:7). Вона зазначила, що такі матчі не мають сенсу, оскільки хлопці від природи швидші та витриваліші.

Її слова цитує Hln.be.

"Такі матчі більше не повинні проводитися. У хлопця більше м’язової сили. Це робить його швидшим, сильнішим і витривалішим.

Фізично вони кращі за нас. І це дуже демотивує. Жіночий футбол все ще порівнюють з чоловічим. Але є великі фізичні відмінності.

Якщо вони просто б'ють м'яч перед собою, вони на п'ятнадцять кроків попереду нас", – сказала Ярен.

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Айлін народилася в Німеччині і грала за збірну цієї країни U-17, але потім прийняла рішення виступати за національну команду Туреччини. 

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