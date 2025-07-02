Зіркова турецька футболістка: Не дозволяйте жінкам грати проти хлопців

Футболістка Айлін Ярен висловилася про поразку жіночої збірної Швейцарії від команди хлопчачої команди Люцерна U-15 (1:7). Вона зазначила, що такі матчі не мають сенсу, оскільки хлопці від природи швидші та витриваліші.

Її слова цитує Hln.be.

"Такі матчі більше не повинні проводитися. У хлопця більше м’язової сили. Це робить його швидшим, сильнішим і витривалішим.

Фізично вони кращі за нас. І це дуже демотивує. Жіночий футбол все ще порівнюють з чоловічим. Але є великі фізичні відмінності.

Якщо вони просто б'ють м'яч перед собою, вони на п'ятнадцять кроків попереду нас", – сказала Ярен.