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Селезньов може стати спортивним директором Дніпра-1

Владислав Уткін — 6 червня, 11:07
Селезньов може стати спортивним директором Дніпра-1

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов може отримати посаду спортивного директора Дніпра-1.

Про це повідомив комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман у коментарі Tribuna.com.

"Який сьогодні статус Селезньова у Дніпрі-1? Думаємо над тим, щоб дати йому посаду спортивного директора", — сказав функціонер.

Раніше почесний президент клубу Юрій Береза прокоментував чутки про те, що виконавчий директор Андрій Русол залишить дніпрян і піде в Карпати.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про черговий трансферний бан Дніпра-1.


Євген Селезньов СК Дніпро-1 Фрідман

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