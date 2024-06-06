Селезньов може стати спортивним директором Дніпра-1
Колишній нападник збірної України Євген Селезньов може отримати посаду спортивного директора Дніпра-1.
Про це повідомив комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман у коментарі Tribuna.com.
"Який сьогодні статус Селезньова у Дніпрі-1? Думаємо над тим, щоб дати йому посаду спортивного директора", — сказав функціонер.
Раніше почесний президент клубу Юрій Береза прокоментував чутки про те, що виконавчий директор Андрій Русол залишить дніпрян і піде в Карпати.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про черговий трансферний бан Дніпра-1.