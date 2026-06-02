Гравець збірної України U-19 змінив чемпіонат Італії на виступи в Болгарії

Півзахисник збірної України U-19 Дем'ян Єсін став гравцем Фратрії.

Про це повідомляє пресслужба болгарського клубу.

Нова команда уродженця Маріуполя виступає у Другій лізі місцевого чемпіонату. Останні два роки талановитий 19-річний футболіст провів у структурі італійського Торіно.

Він ставав чемпіоном Італії серед команд U-18 та тричі потрапляв у заявку першої команди на матчі Серії А. У другій частині сезону-2025/26 українець грав на правах оренди за Калві Ноале, за який зіграв 16 матчів.

"Ласкаво просимо до Фратрії, Дем'ян Єсін! 19-річний гравець молодіжної збірної України приєднується до нас перед початком нової кампанії. Бажаємо здоров'я, успішного сезону та безлічі приводів для радості у червоно-білій команді", – йдеться у повідомленні болгарського клубу.

Зазначимо, що в Україні Єсін виступав за юнацькі команди Шахтаря та Колоса. У складі юнацької збірної U-19 він зіграв шість матчів, результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялось, що в нинішнє трансферне вікно може змінити клубну прописку ще один український легіонер. Віктор Циганков начебто погодився вже на перехід у чемпіонат Туреччини.