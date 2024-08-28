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Ярмолюк — у старті на матч Кубка Ліги проти Колчестера, Забарний — в запасі на гру проти Вест Гема

Руслан Травкін — 28 серпня, 21:07
Ярмолюк — у старті на матч Кубка Ліги проти Колчестера, Забарний — в запасі на гру проти Вест Гема
Єгор Ярмолюк
Getty images

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі на матч 2 раунду Кубка ліги проти Колчестера. Ілля Забарний опинився у запасі Борнмута на гру з Вест Гемом.

Про це повідомляють клубні пресслужби.

Поєдинки відбудуться сьогодні, 28 серпня. Початок — о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що Ярмолюк цього сезону ще не виходив на поле за першу команду Брентфорда. Забарний, навпаки, зіграв усі 180 хвилин за Борнмут у двох турах АПЛ сезону-2024/25.

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