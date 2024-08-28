Ярмолюк — у старті на матч Кубка Ліги проти Колчестера, Забарний — в запасі на гру проти Вест Гема
Єгор Ярмолюк
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Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі на матч 2 раунду Кубка ліги проти Колчестера. Ілля Забарний опинився у запасі Борнмута на гру з Вест Гемом.
Про це повідомляють клубні пресслужби.
Поєдинки відбудуться сьогодні, 28 серпня. Початок — о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, що Ярмолюк цього сезону ще не виходив на поле за першу команду Брентфорда. Забарний, навпаки, зіграв усі 180 хвилин за Борнмут у двох турах АПЛ сезону-2024/25.