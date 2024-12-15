Ярмолюк вийде у старті на матч Челсі – Брентфорд, Мудрик знову поза заявкою

У неділю, 15 грудня, на "Стемфорд Бридж" у межах 16 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться лондонське дербі між Челсі та Брентфордом.

Михайло Мудрик продовжує пропускати не тільки тренування своєї команди, але й її матчі – вінгер зібрної України не потрапив до заявки на цей поєдинок.

Його земляк Єгор Ярмолюк у свою чергу з'явиться у стартовому складі "бджіл".

Перед початком цього матчу Челсі йде другим у таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від лідера в особі Ліверпуля на 5 очок.

Брентфорд же займає 11-те місце, заробивши після 15 турів 23 очки.

Цікаво, що під час передматчевої пресконференції головний тренер гостей Томас Франк назвав свого майбутнього суперника найкращою командою АПЛ.