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Ярмолюк вийде у старті на матч Челсі – Брентфорд, Мудрик знову поза заявкою

Олексій Погорелов — 15 грудня 2024, 20:10
Ярмолюк вийде у старті на матч Челсі – Брентфорд, Мудрик знову поза заявкою
Єгор Ярмолюк
Брентфорд

У неділю, 15 грудня, на "Стемфорд Бридж" у межах 16 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться лондонське дербі між Челсі та Брентфордом.

Михайло Мудрик продовжує пропускати не тільки тренування своєї команди, але й її матчі – вінгер зібрної України не потрапив до заявки на цей поєдинок.

Його земляк Єгор Ярмолюк у свою чергу з'явиться у стартовому складі "бджіл".

Перед початком цього матчу Челсі йде другим у таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від лідера в особі Ліверпуля на 5 очок.

Брентфорд же займає 11-те місце, заробивши після 15 турів 23 очки.

Цікаво, що під час передматчевої пресконференції головний тренер гостей Томас Франк назвав свого майбутнього суперника найкращою командою АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Челсі Михайло Мудрик Єгор Ярмолюк

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