Ярмолюк вийде в основі на матч Брентфорд – Арсенал, Зінченко – на лаві запасних
Єгор Ярмолюк
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Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч 19 туру АПЛ проти Арсенала.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Український гравець "канонірів" Олександр Зінченко розпочне гру на лаві запасних.
Поєдинок відбудеться у середу, 1 січня, на стадіоні "Бр́ентфорд Комм'́юніті" у Брентфорді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.
Напередодні поєдинку "каноніри" розташувалися на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 36 очок у 18 матчах. Брентфорд знаходиться на 12 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 24 бали.