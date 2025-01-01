Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмолюк вийде в основі на матч Брентфорд – Арсенал, Зінченко – на лаві запасних

Руслан Травкін — 1 січня 2025, 18:28
Ярмолюк вийде в основі на матч Брентфорд – Арсенал, Зінченко – на лаві запасних
Єгор Ярмолюк
Getty images

Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч 19 туру АПЛ проти Арсенала.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Український гравець "канонірів" Олександр Зінченко розпочне гру на лаві запасних.

Поєдинок відбудеться у середу, 1 січня, на стадіоні "Бр́ентфорд Комм'́юніті" у Брентфорді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "каноніри" розташувалися на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 36 очок у 18 матчах. Брентфорд знаходиться на 12 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 24 бали.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Арсенал Лондон Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк

Брентфорд – Арсенал: де дивитися протистояння Ярмолюка та Зінченка у 19 турі АПЛ
Ярмолюк потрапив у рейтинг атакувальних гравців, які не відзначилися голом у 2024 році
АПЛ пояснила, чому гравець Брайтона не отримав червону картку за спробу вдарити Ярмолюка
Ганебний вчинок від бразильця: Ярмолюк ледь не отримав ліктем у голову у матчі з Брайтоном
Прогрес року. Чому Ярмолюк – локомотив майбутніх успіхів збірної України

Останні новини