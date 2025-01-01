Ярмолюк вийде в основі на матч Брентфорд – Арсенал, Зінченко – на лаві запасних

Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив у стартовий склад Брентфорда на матч 19 туру АПЛ проти Арсенала.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Український гравець "канонірів" Олександр Зінченко розпочне гру на лаві запасних.

Your Bees to take on Arsenal 👊 pic.twitter.com/JGpa41XFRj — Brentford FC (@BrentfordFC) January 1, 2025

Поєдинок відбудеться у середу, 1 січня, на стадіоні "Бр́ентфорд Комм'́юніті" у Брентфорді. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на ОТТ-платформі Setanta Sports.

Напередодні поєдинку "каноніри" розташувалися на 3 сходинці турнірної таблиці, заробивши 36 очок у 18 матчах. Брентфорд знаходиться на 12 позиції чемпіонату Англії, маючи в активі 24 бали.