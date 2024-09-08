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Ярмолюк: Ми готові до боротьби з Північною Ірландією

Олександр Булава — 8 вересня, 21:04
Ярмолюк: Ми готові до боротьби з Північною Ірландією
Фото Анатолія Репіна

Півзахисник молодіжної збірної України Єгор Ярмолюк після перемоги над Сербією (2:1) у матчі відбору на Євро-2025, готовий до битви з Північною Ірландією.

Цитує Ярмолюка УАФ.

"Я щасливий перемогти, взяти три очки й рухатися далі. Суперник нас не здивував, адже ми намагаємося грати у свій футбол і диктувати власний темп гри.

Нічия англійців полегшить нашу ситуацію в групі, але ми розраховуємо тільки на себе.

З Північною Ірландією також сподіваємося продемонструвати власну гру на своїх умовах. Ми готові до боротьби", — сказав Ярмолюк.

Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю групи з 7 перемогами без нічиїх і поразок, друге місце з 19 балами займають англійці. Наступний матч українці проведуть 10 вересня проти однолітків із Північної Ірландії.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

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