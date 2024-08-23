Твердохліб: Гра з Бетісом — це безцінний досвід для нас
Хавбек криворізького Кривбаса Єгор Твердохліб підбив підсумки гри проти іспанського Бетіса у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25. Український клуб зазнав поразки з рахунком 0:2.
Слова Твердохліба цитує клубна пресслужба.
"Зіграли проти сильного суперника. Це одна з найкращих команд Іспанії, я вважаю. Було цікаво зіграти з Бетісом, та побачити свої можливості у порівнянні з нами. Для нас це безцінний досвід. Впевнений, ця гра дасть нам свої плюси і в чемпіонаті України ми зможемо виглядати ще більше впевненіше.
Вернидуб у перерві говорив те ж саме, що і перед грою. Просив нас бути ще більш впевненими, вірити у свої сили та грати розкуто.
Велике дякую фанатам за підтримку. Вони постійно гнали нас вперед, ми це відчували. Великий їм уклін за палку підтримку", — сказав Твердохліб.
Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.
Відзначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.