Твердохліб: Гра з Бетісом — це безцінний досвід для нас

Хавбек криворізького Кривбаса Єгор Твердохліб підбив підсумки гри проти іспанського Бетіса у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25. Український клуб зазнав поразки з рахунком 0:2.

Слова Твердохліба цитує клубна пресслужба.

"Зіграли проти сильного суперника. Це одна з найкращих команд Іспанії, я вважаю. Було цікаво зіграти з Бетісом, та побачити свої можливості у порівнянні з нами. Для нас це безцінний досвід. Впевнений, ця гра дасть нам свої плюси і в чемпіонаті України ми зможемо виглядати ще більше впевненіше.

Вернидуб у перерві говорив те ж саме, що і перед грою. Просив нас бути ще більш впевненими, вірити у свої сили та грати розкуто.

Велике дякую фанатам за підтримку. Вони постійно гнали нас вперед, ми це відчували. Великий їм уклін за палку підтримку", — сказав Твердохліб.