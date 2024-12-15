Лідер Кривбаса прокоментував свою гольову серію

Лідер Кривбаса Єгор Твердохліб прокоментував свій черговий гол. Він відзначився у матчі проти Карпат (2:0), а для нього це був 7 гол за останні 5 поєдинків.

Свої емоції він висловив у коментарі для УПЛ-ТБ.

"До цього спокійно потрібно відноситись, що я забиваю. Найголовніше те, що ми перемогли. Це більш важливо. Я, напевно, не дуже задоволений, що чемпіонат закінчується. Хотілося б більше продовжити цю серію. Я надіюсь, що зможу її продовжити вже навесні, тому буду старатися та на зборах відпрацьовувати. Надіюсь, що все буде виходити. Чи міг думати рік тому, що буду боротися за найкращого бомбардира? Я місяць тому не міг про це подумати, а що вже за рік. Дуже задоволений, аж не віриться самому, дуже приємно. Я просто працюю на тренуваннях, тому тиску не відчуваю", – сказав Твердохліб.

Нагадаємо, Кривбас йде на зимову перерву посідаючи четверте місце, набравши у свій актив 31 очко. 23-річний Твердохліб у першій частині УПЛ провів 13 матчів і забив 8 голів.