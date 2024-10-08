Ярмоленку підкорилась позначка у 500 матчів в складі українських команд

Матч 9-го туру Динамо – Кривбас став для ветерана столичного клубу Андрія Ярмоленка ювілейним, 500-м, проведеним в складі українських команд у всіх турнірах.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

В Чемпіонаті України Ярмоленко провів 252 гри, в Кубку України – 29, у єврокубках – 89, в Суперкубку України – 6, за національну збірну України – 124.

Перша гра Андрія Ярмоленка на топ-рівні відбулася 11 серпня 2006 року в складі Десни в кубковій гостьовій грі з Нивою (Тернопіль, 2:0).

В активі Ярмоленка 195 голів: 109 – в УПЛ, 19 – в Кубку, 21 – у єврокубках та 46 – в збірній.

Андрій Ярмоленко став 10-м гравцем, який підкорив гвардійський рубіж у 500 матчів. Впевнено лідирує у цьому рейтингу Олександр Шовковський – 730 ігор на елітному рівні у складі українських команд.