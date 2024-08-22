Розумію, що мав використовувати такі моменти: Ярмоленко прокоментував результат матчу проти Зальцбурга

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко висловився щодо матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Ред Булл Зальцбург.

Зробив він це у своєму Instagram.

"Дякую нашим вболівальникам за підтримку, команда віддала всі сили, але результат не на нашу користь. Розумію, що мав використовувати такі моменти", — написав Андрій.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.