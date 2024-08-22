Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Розумію, що мав використовувати такі моменти: Ярмоленко прокоментував результат матчу проти Зальцбурга

Андрій Яросименко — 22 серпня, 13:35
Розумію, що мав використовувати такі моменти: Ярмоленко прокоментував результат матчу проти Зальцбурга
Андрій Ярмоленко
Getty images

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко висловився щодо матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського Ред Булл Зальцбург.

Зробив він це у своєму Instagram.

"Дякую нашим вболівальникам за підтримку, команда віддала всі сили, але результат не на нашу користь. Розумію, що мав використовувати такі моменти", — написав Андрій.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Зальцбургом був номінально домашнім для українців, та закінчився поразкою киян з рахунком 2:0. Варто зазначити, що один із футболістів "біло-синіх" став найкращим гравцем цього поєдинку.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.

Динамо Київ Зальцбург РБ Зальцбург Андрій Ярмоленко Ліга чемпіонів-2024/25

Динамо Київ

Суперник Динамо у Лізі чемпіонів підписав молодого таланта Ліверпуля
Реальність підкралася занадто помітно. 6 висновків з матчу Динамо — Зальцбург
Захисник Зальцбурга Байду розповів про сильні сторони команди
Захисник Зальцбурга: Один із гравців Динамо був трохи божевільним у першому таймі
Тренер Зальцбурга: В матчі з Динамо було все

Останні новини