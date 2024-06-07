Стали відомі стартові склади України та Польщі на товариську гру

Тренерський штаб збірної України на чолі зі Сергієм Ребровим визначив стартовий склад на товариську зустріч зі збірної Польщі.

Також поляки оголосили список футболістів, які розпочнуть матч із перших хвилин.

Слід відзначити, що лівий захисник Віталій Миколенко відновився після травми та готовий зіграти у старті. Також до першої 11-ки потрапив Андрій Ярмоленко.

Стартові склади

Україна: Бущан, Миколенко, Бондар, Таловєров, Тимчик, Сидорчук, Малиновський, Зубков, Ярмоленко (к), Судаков, Довбик.

Запасні: Конопля, Сваток, Степаненко, Яремчук, Мудрик, Трубін, Забарний, Циганков, Зінченко, Бражко, Шапаренко, Матвієнко, Лунін, Ванат, Михайліченко.

Польща: Скорупський, Валукевич, Саламон, Ківіор, Скураш, Шиманський С. Романчук, Зелінський, Залевський, Букса, Мілік.

Запасні: Щенсний, Булка, Бохневич, Берешинський, Пухач, Калузинський, Модер, Урбанський, Гросіцький, Левандовський.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Зустріч з поляками — друга в межах підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи. 4 дні тому підопічні "синьо-жовті" розписали мирову з господарями першості.

Перед чемпіонатом Європи українські футболісти зіграють ще один товариський поєдинок, проти збірної Молдови. Гра відбудеться 11 червня в Кишиневі.

Стартовий матч на Євро підопічні Реброва зіграють 17 червня на Арені Мюнхен зі збірною Румунії. Також у квартеті E зіграють команди Бельгії й Словаччини.