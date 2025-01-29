Потрібно виходити та грати за честь клубу: Ярмоленко – про матч з РФШ

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко пояснив важливість матчу проти латвійського РФШ у Лізі Європи.

Про це гравець розповів на пресконференції напередодні гри, цитує його пресслужба "біло-синіх".

Також гравець відповів на запитання про важливість матчів у Лізі Європи.

"Сподіваюся на це. Тому що грати офіційні ігри для мене особисто, як для футболіста, набагато краще, ніж товариські матчі. Напевно, треба бути чесними перед уболівальниками й казати все як є, що ми провалили виступ у Лізі Європи, не досягли результату, тому зараз маємо таку ситуацію.

Потрібно завтра виходити та грати за честь клубу, оскільки Динамо (Київ) не може пройти єврокубковий турнір без жодної перемоги", – зазначив півзахисник.