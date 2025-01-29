Потрібно виходити та грати за честь клубу: Ярмоленко – про матч з РФШ
Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко пояснив важливість матчу проти латвійського РФШ у Лізі Європи.
Про це гравець розповів на пресконференції напередодні гри, цитує його пресслужба "біло-синіх".
"Повернення після тривалого відновлення? Травми – це невід'ємна частина футболу. Звичайно, не дуже приємно відновлюватися, але доводиться це робити. Добре, що повернувся, пройшов збори, зіграв свої хвилини. Почуваюся добре, сподіваюся, що зможу допомогти своєю грою команді на полі", – розповів Ярмоленко.
Також гравець відповів на запитання про важливість матчів у Лізі Європи.
"Сподіваюся на це. Тому що грати офіційні ігри для мене особисто, як для футболіста, набагато краще, ніж товариські матчі. Напевно, треба бути чесними перед уболівальниками й казати все як є, що ми провалили виступ у Лізі Європи, не досягли результату, тому зараз маємо таку ситуацію.
Потрібно завтра виходити та грати за честь клубу, оскільки Динамо (Київ) не може пройти єврокубковий турнір без жодної перемоги", – зазначив півзахисник.
Зустріч відбудеться у четвер, 30 січня, на стадіоні "Фолькспаркштадіон" в Габмурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.
Поєдинок не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи.
РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.