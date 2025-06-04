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Яремчук: У збірній завжди особлива атмосфера

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 10:36
Яремчук: У збірній завжди особлива атмосфера
Роман Яремчук
Getty Images

Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук прокоментував свій виклик у збірну України та висловився про атмосферу в колективі.

Футболіст опублікував відповідний допис в соцмережах.

"Дуже радий знову бути в збірній. Кожен виклик – це можливість, це новий шанс довести, що ти гідний цієї футболки. Тут завжди особлива атмосфера: зустріч із хлопцями, тренування, розмови, жарти, але водночас – максимальна концентрація.

Ми представляємо всю країну. І хоча це звучить банально – це справді велика честь і відповідальність. Кожен із нас віддає себе повністю. Бо за спиною мільйони, які очікують на результат. Працюємо далі. Для себе, для команди, для України", – написав Яремчук.

Напередодні головний тренер Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії.

З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.

Збірна України з футболу Роман Яремчук

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