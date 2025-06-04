Яремчук: У збірній завжди особлива атмосфера

Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук прокоментував свій виклик у збірну України та висловився про атмосферу в колективі.

Футболіст опублікував відповідний допис в соцмережах.

"Дуже радий знову бути в збірній. Кожен виклик – це можливість, це новий шанс довести, що ти гідний цієї футболки. Тут завжди особлива атмосфера: зустріч із хлопцями, тренування, розмови, жарти, але водночас – максимальна концентрація.



Ми представляємо всю країну. І хоча це звучить банально – це справді велика честь і відповідальність. Кожен із нас віддає себе повністю. Бо за спиною мільйони, які очікують на результат. Працюємо далі. Для себе, для команди, для України", – написав Яремчук.