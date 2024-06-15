Яремчук: Треба сфокусуватися і менше говорити

Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що перед стартом Євро-2024 потрібно робити менше гучних заяв.

Таку думку він висловив у інтерв’ю YouTube-каналу "Трендець".

"У нас дуже сильна команда зараз, але не хочеться розкидуватися великими словами перед таким турніром, тому що на цей турнір приїжджають найкращі команди в Європі.

Вважаю, кожна команда вірить у те, що вони вийдуть з групи, що вони дійдуть якомога далі. Треба сфокусуватися, менше говорити і постаратися від матчу до матчу рухатися, тому що останнє Євро для нас було уроком.

Ми програли перший матч (2:3 з Нідерландами — прим.) , а мені здається, перший матч — найважливіший, якщо добре виступити, то можна отримати хорошу впевненість і рухатися дуже далеко", — сказав Яремчук.