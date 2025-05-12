Ямал: Барселона краща за будь-яку команду – ми не боїмося Реала

Вінгер Барселони Ламін Ямал поділився своїми враженнями від перемоги над Реалом у четвертому Ель Класіко поспіль.

Слова 17-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 11 травня, каталонці переграли "вершкових" з рахунком 4:3, що максимально наблизило їх до чемпіонського титулу Іспанії.

Після матчу Ямал вкотре відмітив, наскільки "синьо-гранатові" відрізняються від інших команд, особливо у протистоянні з мадридським колективом.

"Не дуже приємно, коли Реал тебе перемагає. Це правда, що ми не перемогли їх минулого року, ми страждали, і цього року ми віддали все, щоб переломити ситуацію. У нас немає того страху перед ними, який, можливо, є у інших команд. Тому ми виклалися на повну. Ми відчуваємо, що ми кращі за будь-яку іншу команду. З такою ментальністю ми виходимо на поле. Я думаю, що саме так потрібно грати проти них. Ви повинні показати, що ви краща команда, і насолоджуватися грою, ось і все", – сказав Ямал.

Зазначимо, що саме з голу Ламіна Ямала почався камбек Барселони, яка програвала Реалу 0:2 після перших 15 хвилин поєдинку.

У нинішнньому сезоні Ямал записав на свій рахунок 16 голів та 24 асисти у 52 матчах Барселони в усіх турнірах.

Раніше агент Ламіна Ямала заявив, що його клієнт заслуговує на те, щоб виграти Золотий м'яч-2025.