Дебютна зустріч із Болоньєю: як Шахтар грає проти італійських команд

18 вересня донецький Шахтар стартує в новій кампанії Ліги чемпіонів. Суперником донеччан буде італійська Болонья, яка вперше за 23 роки вийшла у єврокубки.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ренато Даль-Ара", а стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Чемпіон пропонує пригадати, як Шахтар виступав проти італійських клубів в межах єврокубкових турнірів.

Ювентус

Вперше "гірники" зустрілися з представником Італії у своєму дебютному сезоні – 1976/77. В 1/8 фіналу Шахтар розгромно поступився Ювентусу (0:3), у матчі-відповіді "помаранчево-чорні" мінімально перемогли (1:0).

Віченца

У сезоні-1997/98 "гірники" в 1/8 фіналу Кубка володарів Кубків грали з Віченцою і зазнали поразки в обох матчах – 1:3 і 1:2.

Лаціо

У 2000/01 Шахтар потрапив у одну групу з Лаціо. Що цікаво, тоді римський клуб мав один з найсильніших складів у Європі. Це було доведено у двох поєдинках проти українців. У першій грі чергова невдача – 0:3. У матчі-відповіді ситуація ще гірша, 5:1 на користь Лаціо.

Мілан

Через три сезони (2004/05) донеччани знову зіткнулися з італійцями. У групі з ними був Мілан. Перервати серію поразок проти італійців знову не вдалося – 0:1 та 0:4.

Інтер

Через рік у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів на "гірників" чекав Інтер. У Донецьку перемогу святкували "нерадзуррі" (2:0), а ось вдома такого успіху не досягли – 1:1.

Рома

Рома також знищила Шахтар у сезоні 2006/07 на груповому етапі ЛЧ. Донеччани програли 0:4 вдома, але на виїзді мінімально перемогли (1:0).

Мілан

У наступній кампанії знову був Мілан. "Гірникам" реабілітуватися не вдалося, тому "россонері" двічі святкували розгромну перемогу – 4:1 та 3:0.

Рома

Після цього доля 4 роки не зводила "помаранчево-чорних" з італійськими клубами, аж раптом, знову Рома...

У сезоні-2010/11 Шахтар взяв реванш, команда значно підсилилася з моменту їхньої попередньої зустрічі. Таким чином, донецький клуб святкував перемогу двічі — 3:2 та 3:0.

Ювентус

А ось наступного року впоратися з Ювентусом у групі не вийшло. Хоча й у Турині вдалося здобути нічию (1:1), та вдома чекала поразка (0:1).

Наполі

Ще одна зустріч з представниками Італії була у сезоні-2017/18, суперником на груповому турнірі Ліги чемпіонів став Наполі. Перший матч був за Шахтарем (2:1), другий за "блакитними" – 0:3. Однак, за підсумками усіх поєдинків у групі, донеччани таки вийшли до 1/8.

Рома

У плей-офф ЛЄ українців очікувала Рома. Наші хоч і пропустили перші, але здобути вольову перемогу змогли (2:1). У матчі-відповіді мінімальна поразка (0:1) стала на заваді продовжити участь турнірі, адже тоді ще було правило "виїзного м’яча".

Аталанта

У наступному сезоні Шахтар у групі Ліги чемпіонів грав з Аталантою. "Гірники" виграли в Італії з рахунком 2:1, але на своєму полі зазнали поразки – 0:3.

Інтер

Після вильоту з Ліги чемпіонів Шахтар перейшов до Ліги Європи, де у півфіналі був розбитий Інтером (0:5).

"Неррадзуррі" переслідували донецьку команду і в наступній кампанії, однак у групі два матчі завершилися нульової нічиєю. Це дозволило українцям випередити італійців у турнірній таблиці та перейти в Лігу Європи.

Рома

В 1/8 турніру Рома зупинила Шахтар, двічі перемігши (3:0, 2:1).

Інтер

Востаннє проти італійського клубу Шахтар грав на груповому етапі Ліги чемпіонів-2021/22. Тоді донеччани під керівництвом Роберто Де Дзербі розписали нульову нічию вдома з Інтером, а в гостях програли 0:2.

Якщо взяти до уваги кожен матч (а їх було 31), то статистика зустрічей абсолютно не вражає – 19 поразок, 5 нічиїх та лише 7 перемог. Можливо, після гри з Болоньєю вдасться покращити результати.

Що відомо про Болонью в єврокубках

"Червоно-сині" вперше зіграють у Лізі чемпіонів, але не у єврокубках. Після паузи, яка тривала 59 років, Болонья знову відчує смак євротурніру. У цьому випадку Шахтар вже профі, тому точно повинен показати свій рівень.

Італійська команда жодного разу не програвала на своєму полі в турнірах УЄФА, в її активі 15 перемог у 23 матчах.

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Болонью очолює Вінченцо Італіяно, який раніше дійшов із Фіорентиною до двох фіналів Ліги конференцій.

Що об’єднує команди

Нікола Моро та Бартол Франіч були одноклубниками у загребському Динамо у сезоні 2019/20.

Моро та Мартін Ерліч грали з Франічем у молодіжній збірній Хорватії у 2021 році.

У сезоні 2020/21 наставник Шахтаря Маріно Пушич був помічником головного тренера Алкмаара, коли за голландський клуб виступав вінгер Болоньї Єспер Карлссон.

Шахтар проти Болоньї

Українські команди історично невдало грають проти італійських. Шахтар не виключення. Звісно, у перемогу "гірників" мало хто вірить, але і "новачкам" не завжди щастить.

Статистика попередніх зустрічей доводить, що перемогти італійську команду вдома практично нереально. Однак і Шахтар вже не та команда, зараз більше молоді, сучасна модель гри та лише одна спроба. Чи вдасться підопічним Пушича підкоригувати статистику, дізнаємося вже незабаром.