Вже вищий за батька: Роналду здивував фанатів новим фото з сином

Відомий форвард Кріштіану Роналду знову став героєм соцмереж, але цього разу не сам.

Португальська суперзірка футболу поділився в Instagram спільними знімками зі своїм 14-річним сином, Кріштіану-молодшим, зробленими після спільного тренування.

На фото батько й син стоять пліч-о-пліч, демонструючи вражаючі м’язи та спортивну форму. За лічені години після публікації кадри зібрали понад 10 мільйони лайків, а коментарі шанувальників рясніють захопленням.

Користувачі відзначають не лише чудову фізичну підготовку обох, а й разючу схожість: юний Кріштіану вже вищий за зрістом ніж його легендарний батько.

Нагадаємо, що Роналду-молодший уже тренується в академіях та бере участь у юнацьких змаганнях, а його тато, схоже, отримує справжнє задоволення не лише від футбольної кар’єри, а й від спільного часу з сином.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану-молодший провів дебютний матч за збірну Португалії U-15 та навіть встиг відзначитись першим забитим голом.