Розкішне життя з дитинства: Роналду-молодшого помітили у годиннику за 20 тисяч доларів

Син футбольної легенди Кріштіану Роналду вже змалку звик до розкішного стилю життя. І це підтверджує його вибір аксесуарів.

Нещодавно на зап’ясті 14-річного хлопця помітили елегантний швейцарський годинник Hublot Classic Fusion, інкрустований діамантами.

Ця модель у 28-міліметровому корпусі виготовлена з 18-каратного королівського золота (King Gold) та чорним циферблатом. Такий годинник оцінюється у 22,5 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що Роналду-молодший став зіркою у соцмережах через вірусну нарізку виступів на полі.

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На відео син португальського футболіста використовує фінти батька та забиває зі штрафного фірмовим "наклболом".