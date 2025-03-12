Розкішне життя з дитинства: Роналду-молодшого помітили у годиннику за 20 тисяч доларів
Син футбольної легенди Кріштіану Роналду вже змалку звик до розкішного стилю життя. І це підтверджує його вибір аксесуарів.
Нещодавно на зап’ясті 14-річного хлопця помітили елегантний швейцарський годинник Hublot Classic Fusion, інкрустований діамантами.
Ця модель у 28-міліметровому корпусі виготовлена з 18-каратного королівського золота (King Gold) та чорним циферблатом. Такий годинник оцінюється у 22,5 тисяч доларів.
Раніше повідомлялося, що Роналду-молодший став зіркою у соцмережах через вірусну нарізку виступів на полі.
На відео син португальського футболіста використовує фінти батька та забиває зі штрафного фірмовим "наклболом".