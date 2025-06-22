Я виріс на африканському звалищі, – Осімген розповів про важке дитинство в Нігерії
Нападник Галатасарая та збірної Нігерії Віктор Осімген розповів про своє важке дитинство у Нігерії.
Слова футболіста наводить Tuttosport.
"Я виріс на одному з найбільших африканських звалищ. Ми ходили на смітник, щоб знайти собі одяг та щось поїсти – навіть якщо продукти були прострочені.
Вдома я ділив кімнату зі своїми братами. Нас було семеро, а 99% часу не було електроживлення. Ми працювали на вулиці – я продавав хліб та воду, а брати – газети.
Прямо зараз найголовніше для мене – просинатись та знати, що у батьків є дах над головою", – розповів Осімген.
Зазначимо, що з вересня 2024 року форвард грає за Галатасарай на правах оренди, а його контракт належить Наполі.
Минулого сезону нігерієць зіграв 41 матч, в яких забив 37 м'ячів та віддав 8 результативних передач.
Раніше повідомлялось про інтерес одного з саудівських клубів до Осімгена.