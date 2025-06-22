Я виріс на африканському звалищі, – Осімген розповів про важке дитинство в Нігерії

Нападник Галатасарая та збірної Нігерії Віктор Осімген розповів про своє важке дитинство у Нігерії.

Слова футболіста наводить Tuttosport.

"Я виріс на одному з найбільших африканських звалищ. Ми ходили на смітник, щоб знайти собі одяг та щось поїсти – навіть якщо продукти були прострочені.

Вдома я ділив кімнату зі своїми братами. Нас було семеро, а 99% часу не було електроживлення. Ми працювали на вулиці – я продавав хліб та воду, а брати – газети.

Прямо зараз найголовніше для мене – просинатись та знати, що у батьків є дах над головою", – розповів Осімген.