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Я виріс на африканському звалищі, – Осімген розповів про важке дитинство в Нігерії

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 20:27
Я виріс на африканському звалищі, – Осімген розповів про важке дитинство в Нігерії
Віктор Осімген
x.com/Galatasaray

Нападник Галатасарая та збірної Нігерії Віктор Осімген розповів про своє важке дитинство у Нігерії.

Слова футболіста наводить Tuttosport.

"Я виріс на одному з найбільших африканських звалищ. Ми ходили на смітник, щоб знайти собі одяг та щось поїсти – навіть якщо продукти були прострочені.

Вдома я ділив кімнату зі своїми братами. Нас було семеро, а 99% часу не було електроживлення. Ми працювали на вулиці – я продавав хліб та воду, а брати – газети.

Прямо зараз найголовніше для мене – просинатись та знати, що у батьків є дах над головою", – розповів Осімген.

Зазначимо, що з вересня 2024 року форвард грає за Галатасарай на правах оренди, а його контракт належить Наполі.

Минулого сезону нігерієць зіграв 41 матч, в яких забив 37 м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес одного з саудівських клубів до Осімгена.

Галатасарай Осімген

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