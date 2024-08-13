Безвихідь: Щенсний може завершити кар’єру найближчим часом

Польський воротар Войцех Щенсний роздумує над завершенням ігрової кар’єри.

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, 34-річний голкіпер не входить у плани нового головного тренера Тьяго Мотти. Клуб вже розпочав переговори щодо дострокового розірвання контракту, який був чинним до кінця сезону-2024/25.

Після відходу з Ювентуса Войцех може повісити рукавиці на цвях. Tuttosport зазначає, що якщо "полум’я пристрасті не відродиться в душі воротаря", то поляк ухвалить рішення про завершення кар’єри.

Зазначимо, що впродовж літа ім’я Щенсного згадувалося в контексті інтересу саудівського Аль-Насра, але Войцех колись казав, що на відміну від легендарного Джанлуїджі Буффона, він не збирається грати до 40 років.