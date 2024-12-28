Штраф та освітня лекція: КДК виніс рішення по Ворсклі та Максимову через порушення Кодексу етики та чесної гри

Полтавська Ворскла за протиправні дії свого головного тренера Юрія Максимова у матчі 12-го туру Української Прем'єр-ліги з ковалівським Колосом (0:1) оштрафована на 100 тисяч гривень.

Рішення виніс Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Порушення стосувалися норм прояву поваги до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур, представників засобів масової інформації, уболівальників тощо, а також обов'язку не припускатися зневажливих дій стосовно один одного, образ, приниження честі та гідності учасників футбольного дійства, усвідомлюючи шкідливість наслідків від емоційних висловлювань і негативної поведінки.

Також зазначається, що 56-річний наставник полтавської команди має провести одну освітню лекцію тривалістю не менше 30 хвилин на тематику Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Раніше КДК оштрафував Кривбас, Карпати та Шахтар на 10 тисяч гривень за порушення регламентних норм щодо рукостискання головних тренерів.