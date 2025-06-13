Не такий страшний вовк, як його малюють: президент Ворскли – про заборгованості в клубі

Ворскла дійсно має заборгованість перед гравцями та іншими представниками клубу, однак вона майже в 10 разів менша за те, що пишуть в різних виданнях.

Про це у інтерв'ю Tribuna.com заявив президент полтавської команди Роман Черняк.

"Інформація трошки надумана. Звичайно, кожен хоче сховати свої недопрацювання чи невирішені проблеми за боргами. Нема таких боргів. Проблеми почалися десь на початку березня, а до цього ніхто нічого не говорив на цю тему. Не було ніяких проблем. Заборгованість сьогодні є, але вона майже в 10 разів менша за те, що пишуть в різних виданнях. Вона не критична, найближчим часом, думаю, буде вирішена. Не такий страшний вовк, як його малюють", – повідомив Черняк.

Він також прокоментував слова вже колишнього тренера клубу Юрія Максимова про те, що Ворскла йде шляхом Дніпра-1, який у підсумку припинив існування.

"Знаєте, кожен солдат бачить війну зі свого окопу. Що я можу сказати? Юрій Максимов – хороший тренер, спеціаліст з досвідом. Виходячи з цього досвіду, він думає, що ситуація така. Але він же не володіє абсолютно стовідсотковою інформацією, що відбувається. Тому це його припущення. Один бачить ситуацію так, інший – по-іншому", – додав президент клубу.

Раніше Черняк запевнив, що Ворскла готується до участи у Першій лізі України, а стосовно зміни керівництва полтавської команди, то 90% подібної інформації висмоктані з пальця.