Шовковський: Проти команд Максимова завжди грати непросто

Наставник київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував успіх своїх підопічних у матчі з Ворсклою (2:1, д.ч.) в межах 1/8 фіналу Кубку України.

Фахівець після гри дав коментар для ютуб-каналу полтавського клубу.

"Так, безумовно, матч був складний. З урахуванням гри проти Шахтаря, ми свідомо змінили майже повністю стартовий склад, дали можливість відпочити тим футболістам, які кілька днів тому грали проти "гірників", а також перевірили кондиції інших виконавців.

Хочу вкотре зазначити: у нас немає основного чи резервного складу. Тому що дехто писав, що ми у Римі випустили резервний склад. Ні, у нас є команда, є стартовий склад, який вирішується з урахуванням усіх обставин.

Ми розуміли, що гра буде складна. Саме на такий двобій ми і налаштовували своїх хлопців. Головне — ми вирішили це завдання і далі будемо готуватись до наступних матчів", – сказав Шовковський.