Шовковський: Проти команд Максимова завжди грати непросто
Наставник київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував успіх своїх підопічних у матчі з Ворсклою (2:1, д.ч.) в межах 1/8 фіналу Кубку України.
Фахівець після гри дав коментар для ютуб-каналу полтавського клубу.
"Так, безумовно, матч був складний. З урахуванням гри проти Шахтаря, ми свідомо змінили майже повністю стартовий склад, дали можливість відпочити тим футболістам, які кілька днів тому грали проти "гірників", а також перевірили кондиції інших виконавців.
Хочу вкотре зазначити: у нас немає основного чи резервного складу. Тому що дехто писав, що ми у Римі випустили резервний склад. Ні, у нас є команда, є стартовий склад, який вирішується з урахуванням усіх обставин.
Ми розуміли, що гра буде складна. Саме на такий двобій ми і налаштовували своїх хлопців. Головне — ми вирішили це завдання і далі будемо готуватись до наступних матчів", – сказав Шовковський.
Також наставник "біло-синіх" відреагував на зміни у грі суперника після приходу Юрія Максимова на посаду головного тренера.
"Коли приходить новий тренер, це завжди додатковий сплеск емоцій для всіх. А ми знаємо, яким вимогливим є Максимов до своїх підопічних. Завжди проти команд Юрія Вільйовича грати непросто. А у Полтаві у нас завжди бойові матчі", – додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, відбулося ще кілька матчів Кубку України. Ознайомитися з результатами можна ТУТ.