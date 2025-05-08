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Сезон воротарських асистів: голкіпери АПЛ встановили історичний рекорд

Олексій Погорелов — 8 травня 2025, 17:43
Едерсон
Едерсон
IMAGO

Нинішній сезон Англійської Прем'єр-ліги став історичним в плані гольових передач у виконанніх гокіперів.

Про це повідомляє вищий англійський дивізіон.

Згідно з джерелом, у сезоні-2024/25 воротарі клубів АПЛ стали авторами одразу дев'яти асистів, що стало новим рекордом чемпіонату.

Найбільший внесок у це досягнення зробив голкіпер Манчестер Сіті Едерсон, який може похвалитися тим, що з його передач були забиті чотири голи.

Найкращи асистенти-воротарі АПЛ-2024/25

  1. Едерсон (Манчестер Сіті) – 4 асисти;
  2. Марк Флеккен (Брентфорд) – 2;
  3. Бернд Лено (Фулгем) – 1;
  4. Джордан Пікфорд (Евертон) – 1;
  5. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 1.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті вже знайшов потенційну заміну своєму воротарю-асистенту Едерсону.

Раніше стало відомо, що легенда Барселони Хаві Ернандес висловив бажання продовжити свою тренерську кар'єру в Англії.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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