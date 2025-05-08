Сезон воротарських асистів: голкіпери АПЛ встановили історичний рекорд

Нинішній сезон Англійської Прем'єр-ліги став історичним в плані гольових передач у виконанніх гокіперів.

Про це повідомляє вищий англійський дивізіон.

Згідно з джерелом, у сезоні-2024/25 воротарі клубів АПЛ стали авторами одразу дев'яти асистів, що стало новим рекордом чемпіонату.

Найбільший внесок у це досягнення зробив голкіпер Манчестер Сіті Едерсон, який може похвалитися тим, що з його передач були забиті чотири голи.

Найкращи асистенти-воротарі АПЛ-2024/25

Едерсон (Манчестер Сіті) – 4 асисти; Марк Флеккен (Брентфорд) – 2; Бернд Лено (Фулгем) – 1; Джордан Пікфорд (Евертон) – 1; Барт Вербрюгген (Брайтон) – 1.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті вже знайшов потенційну заміну своєму воротарю-асистенту Едерсону.

Раніше стало відомо, що легенда Барселони Хаві Ернандес висловив бажання продовжити свою тренерську кар'єру в Англії.