Сезон воротарських асистів: голкіпери АПЛ встановили історичний рекорд
Едерсон
IMAGO
Нинішній сезон Англійської Прем'єр-ліги став історичним в плані гольових передач у виконанніх гокіперів.
Про це повідомляє вищий англійський дивізіон.
Згідно з джерелом, у сезоні-2024/25 воротарі клубів АПЛ стали авторами одразу дев'яти асистів, що стало новим рекордом чемпіонату.
Найбільший внесок у це досягнення зробив голкіпер Манчестер Сіті Едерсон, який може похвалитися тим, що з його передач були забиті чотири голи.
Найкращи асистенти-воротарі АПЛ-2024/25
- Едерсон (Манчестер Сіті) – 4 асисти;
- Марк Флеккен (Брентфорд) – 2;
- Бернд Лено (Фулгем) – 1;
- Джордан Пікфорд (Евертон) – 1;
- Барт Вербрюгген (Брайтон) – 1.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті вже знайшов потенційну заміну своєму воротарю-асистенту Едерсону.
Раніше стало відомо, що легенда Барселони Хаві Ернандес висловив бажання продовжити свою тренерську кар'єру в Англії.