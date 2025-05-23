Воротар Олександрії розповів, де команда програла боротьбу за золото УПЛ

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков розповів, що поразка від Динамо була мала серйозний вплив на боротьбу за чемпіонство в Українській Прем'єр-лізі, проте не була вирішальною.

Його слова передає Football.ua.

"Це довга дистанція, яку ми намагалися йти від гри до гри, дивлячись на різні обставини, які виникали впродовж цього шляху. Але треба розуміти формат українського чемпіонату: при рівній кількості очок рахуються очні зустрічі. І очна зустріч із Динамо була вкрай важливою. Хоча ігор залишалося багато, щоб нівелювати ту поразку і взяти свої очки. Тут виокремити одну гру не дуже правильно. Зрозуміло, що поразка Карпатам сприймалася більш гостро та емоційно. Бо це був вже кінець дистанції та вирішальна фаза турніру. Але є й багато інших моментів в сезоні, де треба було тримати дисципліну. Це і є специфіка чемпіонату", – сказав Єрмаков.

Напередодні Олександрія переграла Верес та вперше в історії гарантувала срібні нагороди чемпіонату України сезону-2024/25. У підопічних Руслана Ротаня лишився один матч у сезоні проти Чорноморця.

Нагадаємо, Динамо дострокового оформило чемпіонський титул завдяки виїзній нічиїй 1:1 з Чорноморцем. З урахуванням титулів часів СРСР, це чемпіонство стало для киян 30-м в історії.