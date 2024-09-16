Росул: Баварія запропонувала тренуватися з молодшою командою, але я відмовив

Голкіпер Миная Максим Росул розповів чому відмовив Баварії.

Його слова передає Український Футбол.

"В Айнтрахті я був досить тривалий час, а саме – чотири місяці після початку повномасштабної війни. Тренувався з командою U-17. Я сам приїхав до Франкфурта і жив там у свого найкращого друга з України. З житлом у Німеччині проблем не мав.

Батько якось мені сказав: "Сину, стукай у двері і тобі відчинять". Тож я склав резюме і розіслав його у 40 різних клубів з Європи. Відповіли лише два, один з яких Айнтрахт. Приїхав до них на перегляд, пройшов його і почав тренуватися.

Згодом писали з Баварії. Однак відповідь з мюнхенського клубу мені надійшла, коли я вже тренувався з Айнтрахтом. Вони мені запропонували тренуватися з молодшою командою U-15. Можна подумати, що я якийсь дивний, але я відмовив Баварії" – сказав Росул