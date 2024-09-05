Тер Штеген оцінив роботу Фліка
Тер Штеген
BEIN SPORT
Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген розповів свої враження від тренера каталонців Хансі Фліка.
Його слова передає Barca Universal.
"Як я можу оцінити Фліка? Дуже добре. У нього дуже чітке уявлення про те, чого він хоче та які очікування має від нас і від мене особисто. Я вважаю, що йому приємно, що його старт досягнув такого успіху саме таким чином", — сказав Тер Штеген.
У сезоні-2024/25 після чотирьох турів у підопічних Фліка 12 набраних очок, вони розташовувалися на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги.
Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище клубу.