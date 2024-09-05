Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тер Штеген оцінив роботу Фліка

Володимир Кук — 5 вересня, 23:16
Тер Штеген оцінив роботу Фліка
Тер Штеген
BEIN SPORT

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген розповів свої враження від тренера каталонців Хансі Фліка.

Його слова передає Barca Universal.

"Як я можу оцінити Фліка? Дуже добре. У нього дуже чітке уявлення про те, чого він хоче та які очікування має від нас і від мене особисто. Я вважаю, що йому приємно, що його старт досягнув такого успіху саме таким чином", сказав Тер Штеген.

У сезоні-2024/25 після чотирьох турів у підопічних Фліка 12 набраних очок, вони розташовувалися на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги.

Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище клубу.

Барселона Тер Штеген Ханс-Дітер Флік

Барселона

Ламін Ямал — про Мессі: Порівняння з найкращими в історії означає, що ти робиш усе правильно
Ямал став наймолодшим номінантом на "Золотий м'яч" в історії
Барселона здивувала виїзним комплектом форми на сезон-2024/25
Лапорта — про відносини з Реалом: Вони погані, це пов'язано зі справою Негрейри
Президент Барселони пояснив, чому Гюндоган пішов у Ман Сіті

Останні новини