Тер Штеген оцінив роботу Фліка

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген розповів свої враження від тренера каталонців Хансі Фліка.

Його слова передає Barca Universal.

"Як я можу оцінити Фліка? Дуже добре. У нього дуже чітке уявлення про те, чого він хоче та які очікування має від нас і від мене особисто. Я вважаю, що йому приємно, що його старт досягнув такого успіху саме таким чином", — сказав Тер Штеген.

Ter Stegen: "How would I rate Flick? Very good. He has a very clear vision of what he wants and what he expects from us, and what he expects from me personally. I think it's nice for him that his start has achieved such success in the way it has come." pic.twitter.com/CDCdBNtlZt — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 5, 2024

У сезоні-2024/25 після чотирьох турів у підопічних Фліка 12 набраних очок, вони розташовувалися на першому місці в турнірній таблиці Ла Ліги.

Нагадаємо, німецький спеціаліст очолив Барселону наприкінці травня 2024 року, після звільнення Хаві Ернандеса. Ймовірно, причиною припинення співпраці стала заява Хаві про фінансове становище клубу.