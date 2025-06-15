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Чути сирени, гелікоптери та все інше, – воротар Атлетико розповів про протести в США

Микола Дендак — 15 червня 2025, 11:50
Чути сирени, гелікоптери та все інше, – воротар Атлетико розповів про протести в США
Ян Облак
Getty Images

Воротар Атлетико Мадрид Ян Облак розповів про те, як проходять протести в Лос-Анджелесі, США. За його словами, добре чути сирени та гелікоптери, але команда не звертає на це особливої уваги.

Його слова передає ESPN.

"Чути сирени, гелікоптери та все інше. Люди на вулиці, але врешті-решт можна розслабитися. Охорони достатньо. Ми в готелі та не звертаємо на це особливої уваги. Зрештою, ти звикаєш до цього, тому що кожен день схожий. Єдине, на що я сподіваюся і чого хочу – щоб на вулицях не було занадто багато проблем і щоб люди не постраждали", – сказав Облак.

Нагадаємо, у ніч з 14 на 15 червня відбувся матч-відкриття клубного чемпіонату світу між єгипетським Аль-Ахлі та Інтером Маямі, який завершився внічию.

Ввечері 15 червня відбудеться ще два поєдинки в межах першого туру клубного ЧС – Баварія зіграє проти Окленд Сіті, а ПСЖ зустрінеться з мадридським Атлетико.

Раніше проведення клубного чемпіонату світу розкритикував президент Ла Ліги Тебас.

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