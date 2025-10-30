Вордлі висловився про можливість проведення реваншу з Паркером

Тимчасовий чемпіон світу за версіями WBO та WBA Фабіо Вордлі оцінив можливість проведення реваншу з Джозефом Паркером.

Британець поспілкувався з Аріелем Хельвані.

"Я б із радістю погодився на реванш – це було б дійсно фантастично. Були суперечки щодо зупинки поєдинку, але ніхто не сказав, що він був нудним або нецікавим.



Побачимо, як розвиватимуться події з Усиком, але я б із радістю провів реванш", – розповів Вордлі.