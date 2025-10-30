Вордлі висловився про можливість проведення реваншу з Паркером
Джозеф Паркер VS Фабіо Вордлі
Getty images
Тимчасовий чемпіон світу за версіями WBO та WBA Фабіо Вордлі оцінив можливість проведення реваншу з Джозефом Паркером.
Британець поспілкувався з Аріелем Хельвані.
"Я б із радістю погодився на реванш – це було б дійсно фантастично. Були суперечки щодо зупинки поєдинку, але ніхто не сказав, що він був нудним або нецікавим.
Побачимо, як розвиватимуться події з Усиком, але я б із радістю провів реванш", – розповів Вордлі.
Нагадаємо, Фабіо переміг Джозефа Паркера в 11 раунді. Тріумфатор цієї зустрічі має право бути №1 серед претендентів на поєдинок з Усиком.
